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Астрономы рассказали о процессе «старения» белых карликов 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: ridus.ru
Специалисты из Уорикского университета опубликовали исследование, в котором подтверждается гипотеза о замедленной эволюции белых карликов, многие из которых превратились в гигантские космические кристаллы.
Астрономы с помощью космического телескопа Gaia на протяжении нескольких лет наблюдали за 15 000 белыми карликами, которые находятся на расстоянии до 300 световых лет от Солнца.
Напомним, что белый карлик — это распространенный тип звезд с малой светимостью, которые уже завершают свой эволюционный ход.
В таком состоянии они могут находиться миллиарды лет, и белые карлики составляют несколько процентов от общего числа звезд в нашей Галактике.
Авторы нового исследования решили проверить давнюю гипотезу, согласно которой при непрерывном понижении температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода.
Этот процесс подогревает звезду, замедляя ее угасание и старение.
Во время своего исследования ученые установили температуру и возраст белых карликов, основываясь на цвет и светимость звезд.
Работа подтвердила избыток сравнительно молодых белых карликов — по нашим оценкам, в некоторых старение звезды замедлилось на целых 2 млрд лет. Подпитывает их энергия кристаллизации, — пояснили авторы исследования.
Как показали дальнейшие исследования, ядро белого карлика состоит в основном из углерода, кислорода и других «металлов». Из-за огромного давления их атомы теряют внешние электроны и сжимаются в очень плотную, положительно заряженную жидкость, а когда происходит понижение температуры жидкость начинает кристаллизоваться.
Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции. Это значит, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы, — пояснил автор работы Пьер-Эммануэль Трембле.
Напомним, что Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 миллиардов лет.
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