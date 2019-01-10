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Солнце превратится в гигантский алмаз после смерти 

ТК «Звезда» + ещё 1 38 минут назад
Ученые пришли к выводу, что белые карлики, остатки звезд, подобных нашему Солнцу, начинают кристаллизоваться в какой-то момент их жизненного цикла, и многие из них уже обладают ядром ​​из твердого кислорода и углерода.
Наше Солнце, как и многие другие звезды Вселенной, через миллиарды лет взорвется и превратится в белого карлика.
Через какое-то время небесное светило пройдет через собственную эволюцию и вспыхнет Сверхновой звездой, ядро которой способно кристаллизоваться. В результате Солнце может стать гигантским алмазом, пишут ученые в журнале Nature.
Белые карлики представляют собой компактные звезды с массами, сравнимыми или больше массы Солнца, но лишенных собственных источников энергии, а их материя постепенно кристаллизуется.
Наблюдения показали, что остатки погибших звезд, таких как наше Солнце, называемые белыми карликами, имеют ядро из твердого кислорода и углерода, которое формируется в результате фазового перехода на одном из этапов их жизненного цикла.
Этот переход аналогичен превращению жидкой воды в лед, однако он происходит при более высоких температурах. Обнаружение этого факта говорит о том, что возраст белых карликов может быть на несколько миллиардов лет больше, по сравнению с предыдущими оценками.
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Наука и техника , Видео
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