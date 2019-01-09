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Рогозин назвал возможную причину отмены своего визита в США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что его визит в США оказался отменен из-за борьбы президента Дональда Трампа и Конгресса.
"В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между Конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае НАСА оказалось жертвой этой борьбы", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
Также Рогозин заявил, что хотел бы видеть в НАСА предсказуемого партнера, а после случившегося у него "осадочек остался". Об отмене запланированной на февраль поездки шестого января сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн. Он сослался на то, что некоторые американские политики считают приезд Рогозина "не очень хорошей идеей". В Госдуме это назвали деструктивным шагом. В Совете Федерации в этом увидели очередное проявление русофобской политики.

Санкции против главы "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин находится под американскими и европейскими санкциями с 2014 года. Москва и Вашингтон продолжают вести диалог в сфере освоения космоса. Минфин США выдал разрешение на визит Рогозина. Однако несколько сенаторов выступили против временного снятия ограничений с главы "Роскосмоса". Рогозин планировал обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество, пообщаться с представителями Boeing, а также посетить штаб-квартиру компании — оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS).
Кроме этого, глава российской госкорпорации собирался прочитать лекцию в университете, где учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и руководитель НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дональд Трамп , МГУ , Boeing , Казначейство США , Роскосмос , International Launch Services , Госдума , Совет Федерации , NASA , США
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