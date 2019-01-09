Рогозин рассказал об отношении к отмене делового визита в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался, что у него «осадочек остался» после отмены американской стороной его визита в США . Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24», приводит РИА «Новости» По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с НАСА , но хотела бы видеть в нем «предсказуемого партнера». «В космос идти — это ведь как в разведку идти. Здесь абы с кем не пойдешь, а сейчас мы видим такие турбуленции очень странные, осадочек у нас остался», — сказал Рогозин. Об отмене запланированной на февраль поездки Рогозина в США рассказал директор НАСА Джим Брайденстайн. Он заявил, что некоторые американские политики считают визит главы «Роскосмоса» «не очень хорошей идеей».