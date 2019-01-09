Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин рассказал об отношении к отмене делового визита в США 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался, что у него «осадочек остался» после отмены американской стороной его визита в США. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24», приводит РИА «Новости».
По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с НАСА, но хотела бы видеть в нем «предсказуемого партнера».
«В космос идти — это ведь как в разведку идти. Здесь абы с кем не пойдешь, а сейчас мы видим такие турбуленции очень странные, осадочек у нас остался», — сказал Рогозин.
Об отмене запланированной на февраль поездки Рогозина в США рассказал директор НАСА Джим Брайденстайн. Он заявил, что некоторые американские политики считают визит главы «Роскосмоса» «не очень хорошей идеей».
Наука и техника , США , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкционное цунами, ненужные российские танки и другие события дня10
Москва уличила Токио в обмане по мирному договору51
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400559
Германия захотела поучиться у «отсталой» России71
Самый богатый человек в мире разводится32
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
02:27
Норвегия заговорила о войне с Россией
Войска Армия
01:59
СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии
В мире
02:27
«Немцы нас уважали»: на Украине сходят с ума
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение