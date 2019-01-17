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Первое в истории растение на Луне умерло 

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Хлопковое семя, проросшее на борту китайского зонда Chang'e 4 на обратной стороне Луны, погибло. Об этом пишет Синьхуа.
Ученые утверждают, что не надеялись на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. Фактором, погубившим росток, называют наступление лунной ночи, когда температура поверхности естественного спутника Земли опускается до минус 170 градусов по Цельсию.
Помимо хлопчатника, на Луну были доставлены семена рапса, картофеля, и масличных культур, однако они не взошли.
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
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Наука и техника , Видео , Синьхуа
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