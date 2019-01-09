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Археологи раскрыли секрет охоты на мамонтов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Dr. Piotr Wojtal / Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS in Krakow
Польские археологи обнаружили недалеко от кургана Костюшко в Кракове останки не менее 110 мамонтов, в том числе убитых древними охотниками.
В ледниковый период жители современной Европы охотились на мамонтов при помощи дротиков, копий и стрел. Первым прямым доказательством этого является фрагмент кремневого наконечника, застрявший в гигантском ребре. Об этом сообщает Science in Poland.
Находка была сделана в районе современной улицы Хофмана. В результате многолетних раскопок там было обнаружено одно из самых больших в Европе "кладбищ" мамонтов. Возраст останков составляет около 25 тысяч лет.
Ученые детально изучили десятки тысяч фрагментов костей вымерших животных. Особое внимание привлекло поврежденное ребро древнего гиганта. Внутри него был обнаружен осколок кремневого наконечника.
Его длина составляет всего семь миллиметров. Ученые считают, что это наконечник дротика, обломанный в момент попадания метательного оружия в тело мамонта.
"Это первая подобная находка времен ледникового периода в Европе, — говорит соавтор исследования доктор Петр Войталь из Польской академии наук. — Научное сообщество годами обсуждает, как наши предки убивали мамонтов".
По мнению некоторых исследователей, животных загоняли в ямы-ловушки или гнали их к обрыву, с которого они падали. Другие ученые считают, что люди охотились только на слабых или больных животных.
Новое открытие доказывает, что древние охотники использовали метательное оружие.
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Наука и техника , Наука , РАН , Краков , Находка
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