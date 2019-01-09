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На кометах может формироваться сахар из ДНК 

Индикатор 4 часа назад
Фото: DLR
Ученые смоделировали образование различных веществ на ледяных поверхностях комет и астероидов. В результате авторам удалось получить сложные органические соединения, в том числе дезоксирибозу — сахарид, который входит в состав ДНК. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Одна из популярных гипотез зарождения жизни на Земле предполагает, что многие сложные органические вещества попали на планету вместе с космическими телами. Из астрономических наблюдений известно, что простая органика, такая как метанол (CH3OH), в больших количествах встречается в межзвездной среде. Однако для формирования более сложных веществ необходимы специальные условия, которые могут встречаться на поверхности комет и астероидов.
Ученые Исследовательского центра Эймса (NASA, США) исследовали превращения в смеси воды и метанола под действием ультрафиолетовых волн. Этот вид излучения практически не проникает под атмосферу современной Земли, но в заметных количествах присутствует в космическом пространстве. В результате авторам удалось добиться формирования нескольких видов сложных сахаров, в том числе дезоксирибозы и некоторых других близких соединений — дериватов. Исследователи также внимательно проанализировали два богатых углеродом метеорита и смогли обнаружить в них те же самые дериваты.
Подобные эксперименты проводятся не впервые, и многие важные для жизни на Земле вещества уже были получены в лаборатории в условиях космического пространства. В частности, ранее фиксировалось образование рибозы — составной части РНК. Однако дезоксирибозу синтезировать таким способом не получалось. Авторы считают, что результаты поддерживают гипотезу панспермии, то есть формирования основных необходимых для жизни веществ в космосе и их последующего попадания на раннюю Землю. Сторонники гипотезы считают, что эти вещества послужили основой для зарождения жизни.
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Наука и техника , Наука , NASA
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