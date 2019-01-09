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Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового лайнера 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В России разработка сверхзвукового гражданского самолета находится на стадии предпроектных исследований, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
«На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и ученые в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолета. Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», — цитирует Мантурова «Интерфакс».
По его мнению, создание такого самолета является большим вызовом для современной мировой гражданской авиации. В его создании — если проект будет признан целесообразным — будут задействованы уникальные новые компетенции и технологии, появившиеся в результате модернизации предприятий авиационной промышленности и научных организаций.
«Однако, учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов, потенциальная рыночная ниша для таких самолетов представляется довольно небольшой», — добавил он.
В декабре гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало сообщал, что в период между 2025 и 2030 годами в России появятся сверхзвуковые пассажирские самолеты.
До этого были озвучены предварительные характеристики сверхзвукового лайнера.
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Наука и техника , Денис Мантуров , ЦАГИ , Минпромторг , РАН , ЦИАМ , Интерфакс , США , Япония
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