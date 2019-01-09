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Американский беспилотник сбил российского робота 

Рамблер 1 час назад
Столкновение робота Promobot, созданного в России, и американского автомобиля Tesla завершилось трагедией: робот, который должен был принять участие в выставке в Лас-Вегасе, получил значительные повреждения.
Promobot в компании других роботов направлялся на выставку CES 2019, но съехал с маршрута. На парковке на него наехала машина, двигавшаяся в режиме беспилотника. За рулем «Теслы» находился пассажир Джордж Кальдера, он как раз испытывал беспилотный режим. Джордж выразил сожаление по поводу инцидента и отметил, что российский робот был милым.
Promobot разработан как робот-консультант. Он способен рассказать об услугах и довести до заданного места человека. Стоимость одного экземпляра — более 1,2 миллиона рублей. Попавшие под колёса авто робот уже не сможет принять участие в выставке и, возможно, даже не подлежит восстановлению.
Наука и техника , Видео , Происшествия , Технологии
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