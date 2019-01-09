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Роскосмос опроверг сообщения об отказе от диалога с НАСА по станции у Луны 

РИА Новости + ещё 21 43 минуты назад
Фото: © NASA
Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко опроверг сообщения о немедленном выходе холдинга из переговоров с НАСА об участии в создании окололунной станции Gateway.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Роскосмос может выйти из переговоров с НАСА об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, где должны были пройти переговоры.
"Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с НАСА об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются", — сказал Устименко газете "Коммерсант".
Он также сообщил изданию, что в Роскосмосе считают странным, что НАСА общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую, и по-прежнему ждут разъяснений.
Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В Роскосмосе заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.
Весной 2018 года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway только один модуль — шлюзовой, предназначенный для выходов экипажей в открытый космос. При этом сам модуль должен был быть изготовлен по американским стандартам и под американские скафандры.
Глава Роскосмоса ранее отмечал, что России может участвовать в проекте только на равноправных началах, перспективы будут обсуждаться на Байконуре в ходе визита на космодром главы НАСА в октябре 2018 года. Однако старт тогда закончился аварией. О каких-либо переговорах по окололунной тематике не сообщалось. После стало известно, что переговоры по окололунной станции пройдут в ходе визита главы Роскосмоса в США. Кроме того, Рогозин поручил разработать национальную концепцию исследования Луны как альтернативу международным лунным проектам.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Устименко , Роскосмос , NASA , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , США
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