Спутник НАСА TESS нашел еще одну экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

Спутник НАСА по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил третью экзопланету за время своей работы, сообщается на сайте НАСА.

"Спутник TESS обнаружил три подтвержденные экзопланеты за пределами нашей Солнечной системы за первые три месяца наблюдений", — сообщается на сайте.

По информации НАСА, обнаруженная планета HD 21749b в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее. Она каждые 36 суток вращается вокруг карликовой звезды HD 21749 класса K, которая находится в 53 световых годах от Земли в созвездии Сетка. Температура на ее поверхности достигает 150 градусов по Цельсию.

"У этой планеты плотность больше, чем у Нептуна, но она не скалистая", — заявила исследователь Диана Драгомир.

Как сообщает издание Guardian, планета скорее всего является газовой.

Также исследователи заявляют о возможном обнаружении еще одной планеты, которая примерно соответствует размеру Земли, она тоже вращается вокруг звезды HD 21749 каждые восемь дней. Если ее обнаружение будет подтверждено, она станет самой маленькой планетой, обнаруженной TESS.

Об обнаружении первой планеты сообщалось 19 сентября. В сообщении она названа "супер-Землей", которая вращается вокруг звезды Пи Столовой горы в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. По данным НАСА, масса и радиус планеты свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов. Это одна из двух известных планет этой системы.

Позже 21 сентября спутник обнаружил вторую за два дня планету, достойную внимания ученых. Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах от Земли, каждые 11 часов. Находка охарактеризована как "горячая Земля".

Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в НАСА называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года. Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.

Новый аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, около двух лет будет "сканировать" космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами. Зонд, как и космический телескоп "Кеплер", будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел. Зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей. Хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых она потенциально возможна.

Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая в 350 раз больше космического пространства, чем космический телескоп "Кеплер". В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.