Найдена экзопланета в 23 раза тяжелее Земли

Американский спутник TESS («охотник» за планетами за пределами Солнечной системы) обнаружил новую экзопланету, которая более чем в 20 раз тяжелее Земли, сообщается на сайте NASA.

Обнаруженная планета HD 21749b примерно в три раза больше Земли и в 23 раза больше ее массы. Она вращается каждые 36 дней вокруг карликовой звезды HD 21749 типа K, расположенной в 53 световых годах от Земли в южном созвездии Сетка, и имеет температуру поверхности около 300 градусов по Фаренгейту (150 градусов по Цельсию).

По словам ученых, у этой планеты плотность больше, чем у Нептуна, но она не скалистая. Не исключено, что это может быть «водная планета».