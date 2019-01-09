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Найдена экзопланета в 23 раза тяжелее Земли 

Мир24 + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский спутник TESS («охотник» за планетами за пределами Солнечной системы) обнаружил новую экзопланету, которая более чем в 20 раз тяжелее Земли, сообщается на сайте NASA.
Обнаруженная планета HD 21749b примерно в три раза больше Земли и в 23 раза больше ее массы. Она вращается каждые 36 дней вокруг карликовой звезды HD 21749 типа K, расположенной в 53 световых годах от Земли в южном созвездии Сетка, и имеет температуру поверхности около 300 градусов по Фаренгейту (150 градусов по Цельсию).
По словам ученых, у этой планеты плотность больше, чем у Нептуна, но она не скалистая. Не исключено, что это может быть «водная планета».
Ранее спутник NASA обнаружил экзопланету, которую назвали «супер-Землей». Она вращается вокруг звезды Пи Столовой горы в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Еще одна обнаруженная планета — «горячая Земля», вращающаяся каждые 11 часов вокруг карликовой звезды класса М LHS 3844 в 49 световых годах от Земли.
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Наука и техника , NASA
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