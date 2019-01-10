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Xiaomi представила смартфон с 48-мегапиксельной камерой за 10 тыс. рублей 

Популярная механика + ещё 6 1 час назад
Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 7, оснащенный камерой с разрешением 48 мегапикселей. В Китае цены на новинку начинаются от 999 юаней (примерно 10 000 рублей).
В прошлом году Xiaomi показала тизер смартфона с 48-мегапиксельной камерой, а теперь же полноценно презентовала устройство, передает The Verge. Им стал смартфон Redmi Note 7 — который, несмотря на камеру с таким высоким разрешением, является в целом устройством среднего уровня. К слову, данный смартфон стал первой моделью теперь независимого бренда Redmi.
Смартфон оборудован двумя задними камерами. Одна из них — как раз 48-мегапиксельная с апертурой в f/1,8, другая же обладает разрешением 5 Мп. На задней панели также располагается сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера Redmi Note 7 имеет разрешение 13 Мп и находится в каплевидном «вырезе» вверху лицевой части.
Новый смартфон Xiaomi имеет 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080p. Устройство оборудовано чипсетом Snapdragon 660 и аккумулятором емкостью 4 000 мАч. Цены на Redmi Note 7 начинаются от 999 юаней (приблизительно 10 000 рублей) — столько стоит модель с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти; модель же с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти стоит 1 399 юаней (чуть менее 14 000 руб.). Это цены для Китая, где смартфон появится вначале; позже, как предполагается, устройство поступит в продажу на других рынках.
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Наука и техника , Гаджеты , Китай
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