Samsung представила огромный 8K-телевизор

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила пополнение в серии QLED-телевизоров с разрешением 8K.

Напомним, в конце прошлого года Samsung выпустила в продажу свой первый коммерческий 8K-телевизор. Для России модели с диагоналями 75 и 85 дюймов производятся в Калужской области и стоят 699 990 и 1 499 990 рублей соответственно.

На выставке Samsung объявила о скором выпуске модели диагональю 98 дюймов. Цена на неё пока не объявлена, но ожидается, что она окажется выше, чем для 85-дюймовой версии.