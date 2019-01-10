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Samsung представила огромный 8K-телевизор 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Samsung
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила пополнение в серии QLED-телевизоров с разрешением 8K.
Напомним, в конце прошлого года Samsung выпустила в продажу свой первый коммерческий 8K-телевизор. Для России модели с диагоналями 75 и 85 дюймов производятся в Калужской области и стоят 699 990 и 1 499 990 рублей соответственно.
На выставке Samsung объявила о скором выпуске модели диагональю 98 дюймов. Цена на неё пока не объявлена, но ожидается, что она окажется выше, чем для 85-дюймовой версии.
Серия телевизоров 2019 года также отличается новыми возможностями голосового помощника Bixby, добавленной поддержкой Amazon Echo, Google Home, а также iTunes Movies и AirPlay 2.
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Наука и техника , Гаджеты , Amazon , Google
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