Китай побил рекорд по космическим запускам

Китайская Народная Республика в 2018 году осуществила рекордные 39 космических запусков, обогнав другие страны по этому показателю.

На КНР в прошлом году пришлась треть всех космических запусков в мире. Это больше чем общее число запусков России , Европы и Индии, которые занимают, третье, четвёртое и пятое место соответственно. На втором месте расположились США с 34 запусками.

Большинство миссий Китая были осуществлены при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн». Все миссии прошли успешно. Об этом сообщает издание China Daily.