Ученые выяснили, что Млечный путь может столкнуться с другой галактикой

Галактика Млечный путь, в которой находится наша Солнечная система, может столкнуться с другой галактикой в ближайшие два миллиона лет. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices.

Ученые предсказывают, что через два миллиона лет из-за столкновения Млечного пути с Большим Магеллановым облаком Солнечная система может «вылететь» в межгалактическое пространство.

Однако авторы исследования утверждают, что такое столкновение не опасно и не подвергнет опасности жизнь на Земле. Напротив, наших дальних потомков ожидает впечатляющий космический фейерверк.

Это событие может показаться далеким для большинства людей, но не для астрономов. По сравнению с историей человечества два миллиарда — большой срок, но в космическом масштабе это очень короткое время.

Большое Магелланово облако — это самая яркая спутниковая галактика Млечного пути, которая находится, а расстоянии 163 тысячи световых лет от нашей галактики.