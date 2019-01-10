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Ученые выяснили, что Млечный путь может столкнуться с другой галактикой 

360tv.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Галактика Млечный путь, в которой находится наша Солнечная система, может столкнуться с другой галактикой в ближайшие два миллиона лет. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices.
Ученые предсказывают, что через два миллиона лет из-за столкновения Млечного пути с Большим Магеллановым облаком Солнечная система может «вылететь» в межгалактическое пространство.
Однако авторы исследования утверждают, что такое столкновение не опасно и не подвергнет опасности жизнь на Земле. Напротив, наших дальних потомков ожидает впечатляющий космический фейерверк.
Это событие может показаться далеким для большинства людей, но не для астрономов. По сравнению с историей человечества два миллиарда — большой срок, но в космическом масштабе это очень короткое время.
Большое Магелланово облако — это самая яркая спутниковая галактика Млечного пути, которая находится, а расстоянии 163 тысячи световых лет от нашей галактики.
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