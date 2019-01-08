В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД

Один «Союз» полетит без космонавтов

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что в марте 2019 года к МКС отправится очередной российский «грузовик» — транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС». Причем его пуск планируется осуществить по сверхкороткой схеме — два витка вокруг Земли и три часа полета до Международной космической станции. Ранее такую схему использовали лишь однажды — в июле 2018-го. Последнее время «Прогрессы» и «Союзы» летают к МКС по четырехвитковой схеме, а сам полет занимает шесть часов.

На станции груза будут дожидаться россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. На орбите они проживут до весны, пока их не сменит экипаж транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-12», который должен стартовать 1 марта. В его составе Алексей Овчинин и Ник Хейг — те самые космонавт и астронавт, которым не довелось слетать в космос из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Теперь Овчинин и Хейг готовы к новым подвигам, причем к ним примкнет и соотечественница Ника Кристина Кох.

Если итальянец впервые станет командиром экспедиции, то космонавт Объединенных Арабских Эмиратов вообще первый раз отправится в космос. Это подтвердил руководитель космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби и порадовал сообщением о том, что первый эмиратский космонавт попытается вырастить на МКС финиковую пальму. «Он возьмет с собой косточку от финика, посадит ее в землю и будет наблюдать, вырастет ли пальма в условиях космоса», — рассказал аль-Ахбаби в интервью РИА «Новости» . Сейчас в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) готовятся два представителя ОАЭ — Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади. Один из них и полетит в космос в 2019 году.

Американцы попытаются сами добраться до МКС

В 2019 году может состояться первый в истории пилотируемый космический полет, который осуществит частная компания. Планируется, что SpaceX Илона Маска отправит человека в космос в июне. Как отмечает NASA, для США этот полет станет первой доставкой астронавта на МКС после свертывания в 2011 году программы Space Shuttle.

Перед полетом человека SpaceX осуществит испытательный запуск — в январе отправит в космос ракету-носитель Falcon 9 с пустой пассажирской капсулой Crew Dragon.

Такой же алгоритм проделает и компания Boeing . Сначала в марте тренировочный полет ракеты Atlas V с кораблем Starliner, а затем отправка астронавта на МКС — ориентировочно в августе.

Напомним, что в 2019 году истекает контракт на доставку российскими «Союзами» американских астронавтов на МКС. И теперь США очень надеются на SpaceX и Boеing. Предполагается, что именно они будут выполнять регулярные рейсы на Международную космическую станцию. Ведь каждый полет на «Союзе» обходится бюджету Национального аэрокосмического агентства США примерно в 80 млн долларов, а тот же Маск предлагает свои услуги за гораздо меньшие деньги.

Первый двигатель в 3D, а «Федерация» в гидроканале

«РД-171МВ — это первый двигатель, подлинником конструкторской документации которого будут не бумажные чертежи, а электронные 3D-модели, — сообщил в интервью газете «Коммерсант» генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

В полном объеме электронная конструкторская документация будет готова в июле 2019-го. На этот же год запланированы огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ. А первый товарный двигатель «Энергомаш» должен поставить заказчику — самарскому Ракетно-космическому центру «Прогресс» — в 2021 году. Эта поставка РД-171МВ, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин называет «Царь-двигатель», предназначается для первого беспилотного запуска «Союза-5» (его планируют на 2022-й).

Если «Энергомаш» занимается созданием перспективного двигателя, то Ракетно-космическая корпорация «Энергия» продолжит работу над созданием пилотируемого космического корабля «Федерация».

В декабре специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского завершили численное моделирование приводнения возвращаемого аппарата. Актуальность исследования в том, что при будущих запусках «Федерации» с космодрома Восточный часть траектории выведения кораблей на орбиту проходит над Тихим океаном. «В случае нештатной ситуации вместо обычной посадки на грунт возвращаемый аппарат может приземлиться на водную поверхность», — подчеркивает начальник отдела скоростной гидродинамики ЦАГИ Алексей Аржанов.

Сейчас в научно-производственном комплексе ЦАГИ занимаются изготовлением динамически подобной модели возвращаемого аппарата, а следующим шагом станут ее испытания в гидроканале, которые начнутся весной 2019 года.

250 тысяч, чтобы взлететь на сто километров

Владелец компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что полет туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo с пассажирами на борту планируется осуществить к марту 2019 года. Причем в полете намерен участвовать и сам миллиардер.

Очередное испытание корабля SpaceShipTwo провели в декабре: он превысил скорость звука почти в три раза и достиг высоты 82,7 км. Корабль, разработанный исключительно для туристических целей, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Они во время двухчасового полета (стоимостью около 250 тыс. долларов) испытают невесомость и увидят Землю с высоты 100 километров.

Это похоже на фантастику, но и полет человека на Луну когда-то представлялся фантастическим. А сегодня монетный двор в Филадельфии (США) начал чеканить выпуклые памятные монеты в ознаменование 50-летия первой высадки астронавтов на Луне. Как сообщил интернет-портал Space.com, выпуклая сторона монеты напоминает формой шлем астронавта: на ней изображен посадочный модуль корабля Apollo-11 и Нила Армстронга (1930–2012). А на вогнутой стороне — изображение отпечатка ботинка Эдвина Олдрина в лунном грунте с перечислением программ NASA: Mercury, Gemini и Apollo. Золотые и серебряные монеты поступят в продажу 24 января 2019 года, а все вырученные средства пойдут в Фонд памяти астронавтов.

Он улетит, но обещает вернуться

Китай активно развивает национальную космическую программу и считается (вслед за Россией и США) третьей в мире страной, овладевшей технологией запуска многоразовых спутников. Как сообщает агентство «Синьхуа», Китайская академия космических технологий занимается спутником нового поколения, который в ближайшее десятилетие можно будет использовать при 15 запусках.

Этот спутник может находиться на орбите в течение 20 суток, а после возвращения на Землю 90% его комплектующих могут быть заменены на легко восстанавливаемые аналоги, заявил главный конструктор проекта Чжао Хуэйгуан. Он также подчеркнул, что первый запуск новейшего космического аппарата может быть осуществлен в апреле 2019 года, а вернется спутник на Землю уже в мае.

Хрящевая ткань из космоса

Компания «Инвитро» и лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions подведут итоги и опубликуют результаты эксперимента под названием «Магнитный 3D-биопринтер», проведенного на МКС космонавтом Олегом Кононенко. На биопринтере «Орган. Авт», который был доставлен на орбиту экипажем «Союза МС-11», напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши.

Как утверждают создатели аппарата, подготовка к реализации проекта продолжалась два года. Ученым было важно проанализировать, как влияет космическая микрогравитация на эффективность процесса создания живых тканей и органных конструктов. Эксперимент вынужденно откладывался, поскольку первый образец биопринтера не удалось доставить на МКС из-за аварии РН «Союз-ФГ» 11 октября. И вот теперь образцы созданных в условиях невесомости живых тканей доставлены на Землю кораблем «Союз МС-9». Слово за учеными, которые должны провести гистологическое исследование тканей и межклеточных соединений, а затем обнародовать его результаты в первой половине 2019 года.