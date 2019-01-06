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Источник рассказал о возможных последствиях отмены визита Рогозина в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос может выйти из переговоров с НАСА об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, где должны были пройти переговоры, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Роскосмос прокомментировал отмену визита Рогозина в США
Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В Роскосмосе заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.
"Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей", — сказал собеседник агентства.
Весной 2018 года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway только один модуль — шлюзовой, предназначенный для выходов экипажей в открытый космос. При этом сам модуль должен был быть изготовлен по американским стандартам и под американские скафандры.
Глава Роскосмоса ранее отмечал, что России может участвовать в проекте только на равноправных началах, перспективы будут обсуждаться на Байконуре в ходе визита на космодром главы НАСА в октябре 2018 года. Однако старт тогда закончился аварией. О каких-либо переговорах по окололунной тематике не сообщалось. После стало известно, что переговоры по окололунной станции пройдут в ходе визита главы Роскосмоса в США. Кроме того, Рогозин поручил разработать национальную концепцию исследования Луны как альтернативу международным лунным проектам.
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Комментарии63
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США
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