Источник рассказал о возможных последствиях отмены визита Рогозина в США

Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В Роскосмосе заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.

"Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей", — сказал собеседник агентства.

Весной 2018 года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway только один модуль — шлюзовой, предназначенный для выходов экипажей в открытый космос. При этом сам модуль должен был быть изготовлен по американским стандартам и под американские скафандры.

Глава Роскосмоса ранее отмечал, что России может участвовать в проекте только на равноправных началах, перспективы будут обсуждаться на Байконуре в ходе визита на космодром главы НАСА в октябре 2018 года. Однако старт тогда закончился аварией. О каких-либо переговорах по окололунной тематике не сообщалось. После стало известно, что переговоры по окололунной станции пройдут в ходе визита главы Роскосмоса в США. Кроме того, Рогозин поручил разработать национальную концепцию исследования Луны как альтернативу международным лунным проектам.