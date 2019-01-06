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Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Refugio Ruiz
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
Ранее источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск корабля Dragon-2 перенесен с 17 января на конец месяца.
"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля — ред.) Dragon (в беспилотном режиме — ред.)", — написал Илон Маск в Twitter.
Ранее другой источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что временная приостановка работы государственных учреждений в США, к числу которых относится НАСА, ведет к отсрочке первого испытательного полета к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX.
Ранее НАСА сообщало о том, что первый запуск космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме намечается на 17 января 2019 года. В пилотируемом режиме корабль должен отправиться к МКС в июне 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Другой американский космический корабль Starliner создается компанией Boeing. Его запуск к МКС в беспилотном режиме намечается на март 2019 года, в пилотируемом режиме — на август 2019 года. Во втором полете в корабле будут находиться астронавты НАСА Эрик Боу и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
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Наука и техника , Наука , Илон Маск , Boeing , SpaceX , NASA , РИА Новости
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