Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Илон Маск. Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX

Ранее источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск корабля Dragon-2 перенесен с 17 января на конец месяца.

"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля — ред.) Dragon (в беспилотном режиме — ред.)", — написал Илон Маск в Twitter.

Ранее другой источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что временная приостановка работы государственных учреждений в США, к числу которых относится НАСА , ведет к отсрочке первого испытательного полета к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX.

Ранее НАСА сообщало о том, что первый запуск космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме намечается на 17 января 2019 года. В пилотируемом режиме корабль должен отправиться к МКС в июне 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.