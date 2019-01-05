NASA отказалось менять «нацистское» название астероида

Агентство NASA отказалось менять «нацистское» название самого дальнего объекта Солнечной системы.

На этой неделе космический зонд NASA «Новые горизонты» сфотографировал астероид Ultima Thule, находящийся за Плутоном. Это самый дальний объект Солнечной системы, до которого смогла добраться земная техника. Однако радость американских астрономов сменилась недоумением — либеральные круги начали критиковать NASA за «нацистское» название астероида, сообщает Sputnik

Астероид имеет форму снеговика и называется «Ultima Thule», что со времен древних греков означает «неизведанная, далекая земля». Предки верили, что где-то на севере Европы есть остров Туле и употребляли это выражение, когда хотели сказать о своих устремлениях, некой отдаленной цели. Именно поэтому в NASA решили назвать далекий астероид Ultima Thule.

Однако многие на Западе указывают, что легенду о северном острове подхватили в свое время нацисты. Они считали остров Туле местом происхождения арийской расы. Существовало даже «общество Туле», внесшее вклад в разработку нацистской идеологии.

Поэтому некоторые СМИ и либеральные круги Запада потребовали от NASA сменить название космического объекта.

В NASA наотрез отказались, заявив, что выражение Ultima Thule использовалось задолго до нацистов. Руководитель исследования Алан Стерн отметил, что название астероида менять не будут.

«Я много раз говорил, что выражение Ultima Thule, которому, возможно, больше тысячи лет, отлично подходит для этого объекта. NASA не использует нацистские термины» — заявил Стерн.

Отмечается, что название дано астероиду временно, после публичного голосования. Сами ученые обозначают астероид кодом 2014 MU69. В 2014 году его открыли с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Изучение астероида поможет больше узнать о том, как формировались объекты Солнечной системы.