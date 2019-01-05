Поездка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменена, а не отложена, из-за позиции определенных политических кругов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В первую очередь это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он все же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменен", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что НАСА проинформировало Роскосмос о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США.
Получить комментарий пресс-службы Роскосмоса РИА Новости пока не удалось.
Ранее влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина. Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава Роскосмоса сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing. Также Рогозин планировал посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин.
Кроме того, 6 декабря 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Рогозин был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Как сообщали в "Роскосмосе", Рогозин поедет в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя. Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года.