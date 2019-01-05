Источник сообщил о возможной отмене визита Рогозина в США

"В первую очередь это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он все же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменен", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что НАСА проинформировало Роскосмос о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США.

Получить комментарий пресс-службы Роскосмоса РИА Новости пока не удалось.

Ранее влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина. Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава Роскосмоса сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing . Также Рогозин планировал посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ , который в 1986 году окончил Рогозин.