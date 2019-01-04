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В Египте в древней крепости нашли монеты и терракотовые фигурки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Cambridge University / S.E. Sidebotham
Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, сообщает Daily Mail.
Команда исследователей обнаружила ценные находки в мусорных кучах, расположенных на территории города, названного Беренике Трогодитика.
Хотя он был открыт еще в 1818 году, раскопки там начались только в 2012 году.
Там же обнаружены разрушенные жилые помещения и мастерские.
По словам ученых, это первый известный эллинистический город в регионе.
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Наука и техника , Наука , Египет
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