В Египте в древней крепости нашли монеты и терракотовые фигурки

Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, сообщает Daily Mail.

Команда исследователей обнаружила ценные находки в мусорных кучах, расположенных на территории города, названного Беренике Трогодитика.

Хотя он был открыт еще в 1818 году, раскопки там начались только в 2012 году.

Там же обнаружены разрушенные жилые помещения и мастерские.

По словам ученых, это первый известный эллинистический город в регионе.