Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, сообщает Daily Mail.
Команда исследователей обнаружила ценные находки в мусорных кучах, расположенных на территории города, названного Беренике Трогодитика.
Хотя он был открыт еще в 1818 году, раскопки там начались только в 2012 году.
Там же обнаружены разрушенные жилые помещения и мастерские.
По словам ученых, это первый известный эллинистический город в регионе.