Останки древних свиней нашлись в США

Останки двух древних свиноподобных животных, которые жили в древних лесах около 5 миллионов лет назад, обнаружили в США . Изучив скелеты, исследователи сделали новые важные выводы о жизни первых млекопитающих на планете.

Кости данных особей ученые отнесли в отряду пекариевых. Это всеядные млекопитающие среднего размера, которые напоминают свиней: у них большие головы, клыки и толстая щетина. Скелеты, о которых идёт речь — это первые останки представителей пекариевых, которые были обнаружены в Теннесси, отмечают учёные из Восточного университета штата.

Эта находка значительно расширяет современные представления об ареале обитания вида. Оказалось, что древние свинки были распространены по всей Северной Америке, вплоть до горной системы Аппалачи, пишет издание NewsWeek.

Учёные исследовали уцелевшие кости, включая нижнюю челюсть и остатки черепа. Анализ окаменелостей показал, что погибшие особи были размером с немецкую овчарку. Зубы животных свидетельствуют о том, что особи всю жизнь питались листьями и плодами растений.

Ранее News.ru писал, что археологи обнаружили в Египте древние саркофаги. Покоившиеся внутр останки усопших были покрыты белой штукатуркой.