Первым мемом нового года стал лимон

Пользователи портала Reddit обратили внимание, что в ветке форума r/DankMemes очень много сообщений и фотографий с лимоном на игрушечных колёсах. В первый раз эта картинка появилась в Сети ещё полгода назад.

Оригинальное изображение было опубликовано пользователем blueberrybrown. Тогда он написал, что это — мем из 2019 года и оценить эту шутку можно будет только в новом году. Тогда комментаторы пообещали вспомнить о нём спустя шесть месяцев.

Теперь эта картинка считается первым мемом года.

Ранее News.ru сообщал, что шведская организация по надзору за рекламой раскритиковала интернет-провайдера Bahnhof за рекламу в Facebook и Instagram. Компания использовала мем «Неверный парень», который, как постановил регулятор, дискриминирует по половому признаку.