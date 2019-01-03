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Первым мемом нового года стал лимон 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи портала Reddit обратили внимание, что в ветке форума r/DankMemes очень много сообщений и фотографий с лимоном на игрушечных колёсах. В первый раз эта картинка появилась в Сети ещё полгода назад.
Оригинальное изображение было опубликовано пользователем blueberrybrown. Тогда он написал, что это — мем из 2019 года и оценить эту шутку можно будет только в новом году. Тогда комментаторы пообещали вспомнить о нём спустя шесть месяцев.
Теперь эта картинка считается первым мемом года.
Ранее News.ru сообщал, что шведская организация по надзору за рекламой раскритиковала интернет-провайдера Bahnhof за рекламу в Facebook и Instagram. Компания использовала мем «Неверный парень», который, как постановил регулятор, дискриминирует по половому признаку.
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Наука и техника , Интернет
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