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«Чанъэ-4» доставил на Луну образцы для создания жизни 

News.ru 36 минут назад
Фото: Chinese State Media/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Космическая автоматическая станция Китая «Чанъэ-4» доставила на обратную сторону Луны образцы биологических видов с целью формирования там мини-биосферы. Как сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), аппарат привёз на спутник материалы для того, чтобы вырастить первый цветок.
В груз «Чанъэ-4» вошли семена хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки, а также личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Образцы прибыли на Луну в рамках проекта озеленения спутника «Лунная мини-биосфера», сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Китай поделился снимками обратной стороны Луны, которые сделал аппарат «Чанъэ-4». Первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Китай
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