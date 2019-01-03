Ученые нашли самое холодное место во Вселенной

Где самое холодное место во Вселенной? Вы не поверите, но оно — на Международной космической станции. Именно там находится уникальный холодильник, который позволит ученым получить, предположительно, самую низкую температуру во Вселенной.

Лаборатория холодного атома НАСА — Cold Atom Laboratory (CAL) (разработка Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене , штат Калифорния) была запущена с американского космодрома 21 мая 2018 года на борту космического грузовика "Cygnus". Специальная морозильная камера — размером с чемодан. Внутри бокса используются лазеры, вакуумная камера и электромагнитный "нож": они предназначены для заморозки атомов газа до одной миллиардной степени выше абсолютного нуля. Это более чем в 100 миллионов раз холоднее, чем в космосе.

По словам специалистов, изучение сверххолодных атомов может изменить наше понимание материи и природы гравитации. Когда атомы охлаждаются до экстремальной температуры, такой как внутри CAL, они могут образовать определенное состояние вещества, называемое конденсат Бозе — Эйнштейна. В этом состоянии обычная физика уступает место квантовой. Материя может вести себя в меньшей степени как частицы и в большей — как волны.

По неофициальным данным, установка уже произвела конденсат Бозе — Эйнштейна с температурой до 100 nanoKelvin. Или на одну десятую миллионную долю одного Кельвина выше абсолютного нуля. Абсолютный ноль или ноль Кельвина равен минус 459 градусов по Фаренгейту или минус 273 градуса Цельсия. Это холоднее средней температуры в космосе, которая составляет около 3 Кельвинов (минус 454 градуса по Фаренгейту / минус 270 градусов Цельсия).