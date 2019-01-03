NASA опубликовало первые фотографии «Края света»

Межпланетный зонд «Новые горизонты» сделал первые снимок самого удаленного из известных на сегодняшний день объектов Солнечной системы. Агентство NASA опубликовало первые фотографии этого объекта.

ак пишет BBC, аппарат сделал снимки поверхности астероида (486958) 2014 MU69. Сообщается, что он расположен на большом расстоянии от Нептуна (восьмая и последняя планета Солнечной системы). Объект, снимки которого появились в Сети, также известен как Ultima Thule («Край света»).

Как и предполагали ученые, «Край света» состоит из двух соединенных друг с другом тел. На снимках зонда «Новые горизонты» астероид напоминает снеговика. Чтобы долететь до ледяного астероида зонду потребовалось 12 лет. В NASA сообщили, что аппарат остался в рабочем состоянии.