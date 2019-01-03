Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс
Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс

NASA опубликовало первые фотографии «Края света» 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: pixabay.com
Межпланетный зонд «Новые горизонты» сделал первые снимок самого удаленного из известных на сегодняшний день объектов Солнечной системы. Агентство NASA опубликовало первые фотографии этого объекта.
ак пишет BBC, аппарат сделал снимки поверхности астероида (486958) 2014 MU69. Сообщается, что он расположен на большом расстоянии от Нептуна (восьмая и последняя планета Солнечной системы). Объект, снимки которого появились в Сети, также известен как Ultima Thule («Край света»).
Как и предполагали ученые, «Край света» состоит из двух соединенных друг с другом тел. На снимках зонда «Новые горизонты» астероид напоминает снеговика. Чтобы долететь до ледяного астероида зонду потребовалось 12 лет. В NASA сообщили, что аппарат остался в рабочем состоянии.
Как ранее писал «ФедералПресс», ученые NASA впервые смогли зафиксировать марсианский ветер первого декабря 2018 года благодаря установке сейсмографа. По словам главы национального космического агентства Джима Брайденстайна, такая возможность выпала землянам впервые.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Климкин рассказал, почему в России закрыли украинские избирательные участки Спасатели нашли тела еще пятерых погибших в Магнитогорске Первая женщина-космонавт пожертвовала миллион рублей церкви
Комментарии3
Наука и техника , NASA , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Магнитогорске возросло123
Франция выдала России беглого экс-министра284
В Киеве одним ударом убили сотрудника охраны президента149
Яхта с россиянами затонула в Дубае32
Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс1
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Хвастовство Урганта не прошло незамеченным
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение