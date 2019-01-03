Китайцы показали первые снимки с обратной стороны Луны

Уникальные фото обратной стороны Луны распространило Китайское национальное космическое управление (CNSA), сообщает РИА Новости

Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории космонавтики прилунился на обратной стороне спутника Земли.

Исследовательский аппарат изучит возможности выращивания различных организмов в разреженной атмосфере, проведет необходимые эксперименты.

Высадка беспилотника «Чанъэ-4» произошла в бассейне Эйткена в районе Южного полюса Луны. Эйткен — крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. С момента запуска беспилотного аппарата с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань до прилунения прошло 26 дней.