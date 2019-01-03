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Китайцы показали первые снимки с обратной стороны Луны 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Уникальные фото обратной стороны Луны распространило Китайское национальное космическое управление (CNSA), сообщает РИА Новости.
Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории космонавтики прилунился на обратной стороне спутника Земли.
Исследовательский аппарат изучит возможности выращивания различных организмов в разреженной атмосфере, проведет необходимые эксперименты.
Высадка беспилотника «Чанъэ-4» произошла в бассейне Эйткена в районе Южного полюса Луны. Эйткен — крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. С момента запуска беспилотного аппарата с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань до прилунения прошло 26 дней.
Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН рассказал, как экипаж МКС встречал Новый год.
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Наука и техника , Павел Виноградов , РИА Новости
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