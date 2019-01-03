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В Норвегии найдено погребение викингов в корабле 

Ридус 25 минут назад
Фото: Ридус
На севере Норвегии археологи обнаружили погребение викингов в древнем корабле — драккаре.
Ученые пояснили, что викинги часто делали захоронения в самих драккарах или рядом с ними, чтобы показать всю мощь и величие погребенных людей.
Раскопки на этом месте проводятся не в первый раз. Ранее на этом кладбище ученые уже находили погребения и корабли эпохи викингов. По предположению ученых в этой местности может находится еще 8 подобных погребений.
Найденная недавно могила была устроена типичным для викингов способом: погребенные лежали в самой ладье, окруженные оружием и погребальным инвентарем и украшениями.
Корабль и сами захоронения удалось найти с помощью специального радара, который просканировал территорию.
По предварительной версии археологов, судно являлось обязательным элементом похорон для знатных норманн. Пока что найденный корабль и раскопанный курган не будут исследовать из-за вероятности разрушения находки.
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Наука и техника , Наука , Норвегия
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