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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к МКС в начале апреля, на неделю позже запланированного срока, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, перенесенный на 4 апреля запуск «Прогресса МС-11», как и планировавшийся ранее на 28 марта старт, позволит «грузовику» добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа, передает РИА «Новости».
Причина отсрочки запуска не уточняется.
Напомним, в декабре минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал доставлять космонавтов на МКС быстрее, чем до Брюсселя.
Впервые грузовой космический корабль «Прогресс» отправился к МКС по сверхбыстрой схеме в июле 2018 года.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
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