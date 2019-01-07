Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к МКС в начале апреля, на неделю позже запланированного срока, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, перенесенный на 4 апреля запуск «Прогресса МС-11», как и планировавшийся ранее на 28 марта старт, позволит «грузовику» добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа, передает РИА «Новости»

Причина отсрочки запуска не уточняется.

Напомним, в декабре минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал доставлять космонавтов на МКС быстрее, чем до Брюсселя.

Впервые грузовой космический корабль «Прогресс» отправился к МКС по сверхбыстрой схеме в июле 2018 года.