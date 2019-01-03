Источник рассказал о рекордных полетах «Союзов» к МКС в 2019 году

Российские пилотируемые космические корабли "Союз" в 2019 году совершат на МКС рекордные семимесячные полеты, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз МС-12" запускается 1 марта и садится 3 октября с длительностью полета 216 суток, "Союз МС-13" запускается 6 июля и садится 6 февраля 2020 года с длительностью 215 суток", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самый длительный до сих пор (215 суток) полет корабля "Союз" был совершен на МКС в 2006-2007 годах. В настоящее время корабли "Союз" летают примерно по 200 суток, сказал источник.