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Источник рассказал о рекордных полетах «Союзов» к МКС в 2019 году 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Российские пилотируемые космические корабли "Союз" в 2019 году совершат на МКС рекордные семимесячные полеты, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.
"Союз МС-12" запускается 1 марта и садится 3 октября с длительностью полета 216 суток, "Союз МС-13" запускается 6 июля и садится 6 февраля 2020 года с длительностью 215 суток", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самый длительный до сих пор (215 суток) полет корабля "Союз" был совершен на МКС в 2006-2007 годах. В настоящее время корабли "Союз" летают примерно по 200 суток, сказал источник.
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Наука и техника , РИА Новости
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