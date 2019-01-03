Электричество будут получать из тепла

Соответствующее заявление сделали японские ученые из Университета Осаки . Итоги их опытов опубликованы в Advanced Materials Technologies.

Физики разработали специальный гибкий материал, собирающий тепловую энергию и преобразующий ее в электрическую. Это термоэлектрический генератор высокой надежности, который эффективно вырабатывает электричество.

По словам специалистов, метод термоэлектрического преобразования — один из наиболее перспективных. Он позволяет получать электроэнергию из низкотемпературного тепла с показателем ниже 150 градусов Цельсия. Долгое время в условиях комнатной температуры широкое применение было невозможно. Кроме того, это требовало больших затрат по стоимости.

Японские ученые установили термоэлектрические полупроводниковые микросхемы малого размера на гибкую подложку, что позволило добиться стабильной сцепки электрических контактов. Разработка получила название FlexTEG.

С помощью параллельной интеграции электродов изгибать модули можно в любом направлении. Технология параллельного выравнивания электродов позволила уменьшить механическую нагрузку на отдельных микросхемах термоэлектрических полупроводников, что улучшило общую механическую надежность всего материала.

Ранее сообщалось, что ученые создали портативный генератор электричества большой энергоемкости. Источник электроэнергии получил название «Топаз». Он вырабатывает электричество из углеводородного топлива.