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Голландский астронавт случайно позвонил из космоса в службу спасения 

Российская Газета + ещё 4 33 минуты назад
Фото: AP Photo/Mikhail Metzel
Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал о курьезном случае, который произошел с ним в космосе. Кейперс пытался связаться с Космическим центром в Хьюстоне. Однако в состоянии невесомости сделать это оказалось непросто, и вместо нужных цифр 9011 он набрал 911 — службу спасения США.
На следующий день астронавт получил электронное письмо из службы спасения, в котором его спрашивали, по какой причине Кейперс звонил в 911, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Newsweek.
Оказалось, что после звонка команда спасателей приехала проверять комнату, где размещено оборудование для связи между Землей и станцией. Астронавт пошутил, что был слегка разочарован, что спасатели не поднялись к нему в космос.
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Наука и техника , Космический центр "Южный" , РИА Новости , Newsweek
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