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Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии 

News.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, что направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга». Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.
Чип, создаваемый учёными фонда, превращает мысли человека в команды. В частности, с помощью него можно вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона, сообщает SCMP.
Всего миллиардер продал акций на $30 млн Амбициозный медицинский проект получил финансирование в размере $5 млн  Ранее News.ru писал, что Цукерберг потерял наибольшее среди миллиардеров количество денег за уходящий год. Такую ситуацию авторы рейтинга Forbes связывают с большим количеством скандалов, окружающих Facebook. Сейчас состояние главы социальной сети исчисляется $52,5 млрд, его годовые потери составили $18,7 млрд, писал News.ru.
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Наука и техника , Марк Цукерберг , Forbes
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