Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, что направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга». Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.

Чип, создаваемый учёными фонда, превращает мысли человека в команды. В частности, с помощью него можно вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона, сообщает SCMP.