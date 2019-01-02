В США рассказали о разрушении спутника, запущенного в 1998 году

Американский спутник связи Orbcomm FM16, запущенный в августе 1998 года, разрушился в конце декабря прошлого года, образовав на орбите 34 обломка, сообщила в среду 18-я эскадрилья контроля космического пространства (18 SPCS) ВВС США

"Эскадрилья подтвердила разрушение спутника Orbcomm FM16 22 декабря в 07.12 UTC (10.12 мск), отслеживаются 34 обломка", — говорится в аккаунте эскадрильи в Twitter.

В сообщении отмечается, что разрушение космического аппарата не было вызвано столкновением с другим объектом. При этом американские военные не уточняют, будут ли образовавшиеся обломки нести угрозу для работающих спутников.

По данным сервиса n2yo, до разрушения спутник Orbcomm FM16, запущенный в августе 1998 года, находился на орбите наклонением 45 градусов и высотой около 790 километров.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства (18 SPCS) ВВС США занимается обнаружением, слежением и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.