Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о разрушении спутника, запущенного в 1998 году 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Американский спутник связи Orbcomm FM16, запущенный в августе 1998 года, разрушился в конце декабря прошлого года, образовав на орбите 34 обломка, сообщила в среду 18-я эскадрилья контроля космического пространства (18 SPCS) ВВС США.
"Эскадрилья подтвердила разрушение спутника Orbcomm FM16 22 декабря в 07.12 UTC (10.12 мск), отслеживаются 34 обломка", — говорится в аккаунте эскадрильи в Twitter.
В сообщении отмечается, что разрушение космического аппарата не было вызвано столкновением с другим объектом. При этом американские военные не уточняют, будут ли образовавшиеся обломки нести угрозу для работающих спутников.
По данным сервиса n2yo, до разрушения спутник Orbcomm FM16, запущенный в августе 1998 года, находился на орбите наклонением 45 градусов и высотой около 790 километров.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства (18 SPCS) ВВС США занимается обнаружением, слежением и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
Последние новости
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Комментарии1
Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВМС Украины высмеяли за прошлогоднюю «перемогу»20
Кличко рассказали о «пьяном Порошенко под столом»84
Новогоднее обращение Путина сочли дерзким245
В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина2
Мэр вступил в должность и через полтора часа умер3
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение