На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей

На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками, сообщает

Ученый передал свои находки в Королевский ботанический сад Кью. Фотографии орхидеи и ее заспиртованный экземпляр, присланный в обувной коробке, были исследованы Йоханом Хермансом, научным сотрудником Королевского ботанического сада Кью.

Он подтвердил, что растение, названное Cynorkis christae, является новым для науки. "Это настоящая находка, — сказал Йохан. — Отличительной чертой этой орхидеи является ее сладкий аромат, который похож на запах шампанского".

У Cynorkis christae крупные цветки. Большая их часть — белые, а верхние лепестки имеют ярко-бордовую окраску.