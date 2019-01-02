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На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / robin.elaine
На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками, сообщает
National Geographic.
Ученый передал свои находки в Королевский ботанический сад Кью. Фотографии орхидеи и ее заспиртованный экземпляр, присланный в обувной коробке, были исследованы Йоханом Хермансом, научным сотрудником Королевского ботанического сада Кью.
Он подтвердил, что растение, названное Cynorkis christae, является новым для науки. "Это настоящая находка, — сказал Йохан. — Отличительной чертой этой орхидеи является ее сладкий аромат, который похож на запах шампанского".
У Cynorkis christae крупные цветки. Большая их часть — белые, а верхние лепестки имеют ярко-бордовую окраску.
"Я удивлен тем, что эта орхидея не была найдена раньше, — говорит Йохан. — Возможно, дело в том, что она растет в отдаленном районе". К тому же увидеть цветок можно лишь в течение одного месяца — растение цветет только в сезон дождей.
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Наука и техника , National Geographic , Мадагаскар
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