В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов

Первые эксперименты уже подтвердили такую возможность, добавил он.

Институт в конце 2018 года запустил уникальную научную установку СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА), приближающую Россию к созданию термоядерного реактора. Это плазменная ловушка, которая позволит проверить принципиально новую концепцию улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах. Установка ориентирована на решение нескольких задач, в том числе на создание прототипа двигателя для космических перелетов.

Холдинг "Энергомаш" в октябре сообщал, что планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие двигатели хорошо могли бы себя проявить в космосе.

"Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже. Сейчас установлено штатное оборудование. Мы готовимся к началу экспериментов на ней в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать возможности", — сказал Иванов.

Он пояснил, что установка является демонстратором технологий. Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и достаточно большую плотность, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

Предлагаемый принцип работы двигателя основан на новом способе ускорения потоков плазмы, который связан со специальной конфигурацией магнитного поля, где плазма приводится во вращение. При этом в зависимости от направления вращения плазма либо тормозится, либо ускоряется, что создает реактивную тягу.