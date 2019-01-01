Обнаружены новые приспособления моллюсков для сверления жертв

Российские ученые исследовали приспособления голожаберного моллюска Vayssierea cf. elegans, с помощью которых он сверлит и всасывает своих жертв — многощетинковых червей. Для голожаберных моллюсков такой способ добычи пищи необычен, поэтому вид Vayssierea cf. elegans вызвал любопытство биологов. Статья ученых опубликована в Journal of Morphology.

Голожаберные моллюски — близкие родственники улиток. Только в отличие от последних в ходе эволюции они потеряли раковину и живут преимущественно в морях. По этим причинам голожаберных моллюсков часто называют морскими слизнями. Если у морских брюхоногих жабры обычно спрятаны в раковину, то у голожаберных они образуют анальный венчик, а некоторые виды дышат всей поверхностью тела. Зачастую морские слизни ярко окрашены и выглядят очень экстравагантно.

Морские слизни — типичные хищники. Обычно они поедают небольших беспозвоночных, а среди их жертв встречаются даже кораллы. Небольшой ярко-оранжевый голожаберный моллюск Vayssierea cf. elegans живет в морях на Дальнем Востоке, и питается весьма странным образом. Он просверливает известковые трубки морских многощетинковых червей и буквально высасывает или даже выдергивает их из убежища. Пищевое поведение этого моллюска было описано раньше, однако механизм сверления и высасывания жертвы из трубки был неизвестен. Морфология этого вида тоже была описана с неточностями — и команда морских биологов МГУ имени М. В. Ломоносова решила изучить морфологию Vayssierea cf. elegans и разобраться с его «сверлением».

С помощью светового микроскопа ученые МГУ имени М. В. Ломоносова исследовали строение буккального комплекса (это комплекс из мышц глотки и аппарата для измельчения пищи — радулы) моллюска и построили его 3D-модель. Затем с помощью сканирующей электронной микроскопии они уточнили строение радулы и расположение зубов в рабочей зоне. Использование трансмиссионного электронного микроскопа мышц глотки позволило биологам понять направление мышечных волокон и принцип их сокращения.

«В результате мы выяснили, что сверлит моллюск с помощью специализированных субэпителиальных желез, радула помогает выдергивать червяка из трубки, а специальная мышца позволяет высасывать жертву», — рассказывает Анна Михлина, ведущий автор исследования, аспирант кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ.

Подобные исследования порой дают новые идеи инженерам-конструкторам. Так, застежки-липучки работают по тому же принципу, по которому прилипают соплодия репейника, а кусочек ленты размером с 1/4 листа А4, сконструированный по принципу лапок геккона, может прилипать к самым гладким поверхностям и выдерживать вес человека.