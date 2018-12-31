Экипаж МКС «устанет» встречать Новый год

Космонавты на борту МКС встретят Новый год более десяти раз. Первое празднование состоится над акваторией Тихого океана.

Международная космическая станция пролетит над Новой Зеландией в районе 15 часов по Москве , пишет РИА Новости . На этом торжества не закончатся. Аппарат преодолеет границу между 31 декабря и 1 января ещё 15 раз.

На орбите находятся россиянин Олег Кононенко, американец Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Ранее News.ru сообщал о рождественском меню для космонавтов. Праздничный ужин состоял из копчённой индейки, зелёных бобов с грибами или бобов с картошкой, макарон с сыром, запечённой под сыром картошки и кукурузы.