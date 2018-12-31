Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»

Экипаж МКС сможет отметить наступление Нового года 16 раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции 16 раз сможет встретить Новый год, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.
"По расчетам баллистической службы Центра управления полетами, МКС 16 раз преодолеет границу между 31 декабря и 1 января. Первый раз это произойдет севернее Новой Зеландии над акваторией Тихого океана в районе 15 часов по московскому времени", — сказал представитель госкорпорации.
На борту станции несут вахту российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Наука и техника , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»
В Москве задержали американского шпиона340
Новогодняя погода в Москве объявлена опасной
«Никогда мы не были братскими народами»1086
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор378
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение