Экипаж Международной космической станции 16 раз сможет встретить Новый год, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.
"По расчетам баллистической службы Центра управления полетами, МКС 16 раз преодолеет границу между 31 декабря и 1 января. Первый раз это произойдет севернее Новой Зеландии над акваторией Тихого океана в районе 15 часов по московскому времени", — сказал представитель госкорпорации.
На борту станции несут вахту российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак.