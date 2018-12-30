Китайский аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны

Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" в воскресенье вышел на заданную орбиту, откуда планируется осуществить его мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.

"Тридцатого декабря 2018 года в 08.55 по китайскому времени (03.55 мск) аппарат "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с параметрами 15 километров (высота периселения — ближайшая к поверхности Луны точка орбиты) на 100 километров (высота апоселения — максимально удаленная точка орбиты аппарата), откуда он должен осуществить посадку на поверхность", — сообщили специалисты проекта.

Все системы аппарата работают в штатном режиме, с момента, когда "Чанъэ-4" вышел на орбиту Луны 12 декабря, специалисты контрольного центра в Пекине провели корректировку орбиты, а также тесты по проверке связи аппарата со спутником-ретранслятором "Цюэцяо", по получению трехмерных изображений, а также по лазерному определению дистанции. Теперь специалистам необходимо выбрать подходящее время, чтобы осуществить мягкую посадку аппарата на поверхность.

"Чанъэ-4" является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань и должен прилуниться в начале 2019 года.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.

Посадка на обратной стороне означает, что между Землей и аппаратом будет находиться Луна, что делает невозможным прямую связь между зондом и Землей. Поэтому за передачу сигналов будет отвечать спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне этого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите.

"Чанъэ-4" является беспилотным аппаратом, что уменьшает риски, однако то, как подавать команды во время подлета зонда к обратной стороне Луны, как с помощью дистанционного управления точно посадить его в заданную точку, а также обеспечить успешную передачу изображений на Землю, по-прежнему является вызовом для инженеров.