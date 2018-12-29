Звуки трогают крыс. В буквальном смысле 

Мозг грызунов обрабатывает аудиальные стимулы отделом мозга, отвечающим за тактильные переживания
Японские ученые выяснили, что крысы воспринимают звуки, то есть обрабатывают соответствующие сигналы, не только «слышащей» областью мозга, но и отделом, который обрабатывает сигналы от болевых и тактильных рецепторов.
Мозг обрабатывает сигналы, поступающие от разных органов, с помощью узко специализированных отделов. Эти «специалисты узкого профиля» компетентны в определенных областях. Например, зрительная кора обрабатывает сигналы, поступающие от глаз, слуховая кора те, которые приходят из ушей, а соматосенсорная кора анализирует прикосновения, боль, жару и холод. Таково широко распространенное мнение.
Тем не менее, все эти центры соседствуют друг с другом, между ними есть связи, и их специализация в действительности не такая уж и узкая. Существуют люди-синестеты, которые могут слышать цвет, или видеть звук, и, происходит это именно из-за перекрестных связей между разными отделами мозга.
Ученые из Института науки и технологий Нары (Япония) обнаружили в научной литературе информацию о том, что в мозгу крыс наблюдались признаки возбуждения некоторых областей мозга в ответ на несвойственные для них стимулы. И решили проверить, как реагирует на звуковые раздражители бочонковое поле соматосенсорной коры — часть мозга, которая анализирует сигналы, поступающие от вибрисс.
Для контроля вибриссы стимулировали током, чтобы вызвать реакцию соматосенсорной коры. А потом крыс через маленькие, изготовленные на заказ наушники заставляли слушать звуки — чистые тона разных частот. Чтобы снять сигналы с нейронов, ученые использовали метод локальной фиксации потенциала, в котором с помощью микропипетки, электрода и набора электролитов можно замерить электрическое возбуждение отдельных нейронов.
Выяснилось, что соматосенсорная кора возбуждалась не только в ответ на стимуляцию усов, но и на звуковые раздражители. Возбуждение этой области мозга от звуков было другим и по скорости, и по силе — отклик наступал в 10 раз медленнее (100 мс против 10 мс на сигнал от вибрисс), и составлял только 60% от «вибриссового».
По мнению ученых, такой сигнал довольно чувствителен и ощущается примерно как дрожь.
«В ночной среде звук может служить сигналом, который поможет заметить добычу или хищника. Комбинация слуховых и тактильных сигналов может помочь среагировать эффективно. Будет интересно узнать, как такая система работает у людей», — приводит слова Сёдзи Комаи, начальника лаборатории, в которой провели исследование, пресс-релиз университета.