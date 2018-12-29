В Роскосмосе планируют увеличить число запусков ракет

Госкорпорация «Роскосмос» в 2019 году намерена увеличить общее количество запусков ракет-носителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что в ходе итогового совещания глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обозначил приоритетные задачи на следующий год.

В госкорпорации отметили, что важнейшим вопросом остаётся сохранение абсолютного равноправия с ведущими мировыми державами в космосе.

«Было отмечено, что в процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место, в 2019 году запланировано увеличение пусковой кампании», — заявили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» представит проект сверхтяжёлой ракеты российскому руководству в следующем году.

Кроме того, стало известно, что Россия может принять участие в создании международной окололунной станции после 2026 года.