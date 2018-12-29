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В Роскосмосе планируют увеличить число запусков ракет 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Роскосмос» в 2019 году намерена увеличить общее количество запусков ракет-носителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Отмечается, что в ходе итогового совещания глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обозначил приоритетные задачи на следующий год.
В госкорпорации отметили, что важнейшим вопросом остаётся сохранение абсолютного равноправия с ведущими мировыми державами в космосе.
«Было отмечено, что в процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место, в 2019 году запланировано увеличение пусковой кампании», — заявили в Роскосмосе.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» представит проект сверхтяжёлой ракеты российскому руководству в следующем году.
Кроме того, стало известно, что Россия может принять участие в создании международной окололунной станции после 2026 года.
RT на русском: последние новости
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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