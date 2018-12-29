iPhone X внезапно вернулся в Россию

России начали официально продавать восстановленный iPhone X. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru

После анонса iPhone Xs и Xr Apple прекратила выпуск iPhone X. Однако спустя три месяца после презентации партнеры компании начали продавать восстановленные смартфоны. По сути, это уже бывшие в использовании смартфоны, которые вернули на завод и полностью отремонтировали, заменив корпус с аккумулятором. На такие смартфоны распространяется официальная гарантия, и они поставляются с новым комплектом аксессуаров.

Стоимость восстановленного iPhone X с накопителем на 64 гигабайта составляет 59 тысяч рублей, а на 256 — 69 тысяч. Таким образом он стал дешевле нового iPhone Xr, официальная цена которого начинается от 64 тысяч рублей.