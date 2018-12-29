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iPhone X внезапно вернулся в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России начали официально продавать восстановленный iPhone X. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru
После анонса iPhone Xs и Xr Apple прекратила выпуск iPhone X. Однако спустя три месяца после презентации партнеры компании начали продавать восстановленные смартфоны. По сути, это уже бывшие в использовании смартфоны, которые вернули на завод и полностью отремонтировали, заменив корпус с аккумулятором. На такие смартфоны распространяется официальная гарантия, и они поставляются с новым комплектом аксессуаров.
Стоимость восстановленного iPhone X с накопителем на 64 гигабайта составляет 59 тысяч рублей, а на 256 — 69 тысяч. Таким образом он стал дешевле нового iPhone Xr, официальная цена которого начинается от 64 тысяч рублей.
В конце ноября сообщалось, что Apple возобновит производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах. Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr. Отмечается, что Apple будет продавать через партнеров «устаревший» iPhone X лишь в нескольких регионах, где падение продаж новых устройств особенно сильное.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , Mail.ru Group
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