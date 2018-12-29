Текущий экипаж МКС проработает на орбите 204 дня

Длительность работы космонавтов текущей экспедиции на Международной космической станции составит 204 дня, тем самым экипаж займет третье место по срокам нахождения на станции.

Согласно фотографии, выложенной главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в Twitter, экипаж нынешней экспедиции в составе российского космонавта Олега Кононенко, канадского астронавта Давида Сан-Жака и американского астронавта Энн Макклейн, вернется на Землю 25 июня. Учитывая, что он стартовал 3 декабря, длительность пребывания космонавтов этой экспедиции на МКС составит 204 суток. Это третий по длительности срок работы экспедиции на МКС.

В 2015-2016 годах был проведен 11-месячный полет — 340 суток. Экспедиция 2006-2007 годов проработала на орбите 215 суток. Срок нахождения на МКС ограничен ресурсом кораблей "Союз", который сейчас составляет 220 суток. В 11-месячной экспедиции космонавт Михаил Корниенко и астронавт Скотт Келли отправились на МКС на одном, а вернулись на другом корабле. 215-суточная и нынешняя 204-суточная экспедиции взлетели и вернутся на своих "Союзах".

Помимо того, как отдельный член экипажа американская астронавт Пегги Уитсон в 2016-2017 провела на МКС 289 суток.