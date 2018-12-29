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«Союз-2.1а» освятили перед запуском 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Священник города Циолковский иерей Евгений Поляков рассказал, что ракету-носитель "Союз-2.1а" освятили перед запуском с космодрома "Восточный", передает РИА "Новости".
Сообщается, что запуск состоялся 27 декабря в 05.07 мск.
"Был молебен на благое дело накануне пуска", — сказал Поляков.
Уточняется, что священник помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель.
Ранее источник назвал назвал дату запуска "Союза" с Куру.
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Наука и техника , Евгений Поляков , РИА Новости
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