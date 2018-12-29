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«Росатом» создаeт уникальную российскую «ядерную батарейку» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты компании завершают разработку бета-вольтаического источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63.
Специалисты «Росатома» завершили очередной этап создания бета-вольтаического источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63 или просто «ядерной батареки».
Предполагается, что после реализации «батарейка» станет станет базой для новой архитектуры разнообразных электронных устройств, например, в области искусственного интеллекта.
Все испытания проходят на базах госкорпорации «Росатом».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в основе принципа работы «ядерной батарейки» лежит превращение энергии радиоактивного бета-распада в электричество с помощью полупроводникового преобразователя.
Отмечается, что специалисты работают над созданием нового типа приборов, который станет базой для новой архитектуры электронных устройств.
В настоящий момент ожидается поставка новых компонентов на предприятие для окончательной сборке опытного образца.
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Наука и техника , Росатом , РИА Новости
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