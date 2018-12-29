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Старт сверхтяжёлой американской ракеты снова перенесён 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Сверхтяжёлая ракета Delta IV-Heavy, несущая американский разведывательный спутник, будет запущена не раньше 6 января 2019 года.
Ракета принадлежит компании United Launch Alliance (ULA) и выполняет миссию NROL-71.
«Запуск состоится с комплекса Space Launch Complex-6 на авиабазе Ванденберг в Калифорнии», — сообщила ULA в своём Twitter.
Запуск ракеты с 7 декабря переносился уже четыре раза. Причиной служат технические и погодные проблемы. При переносе в предыдущий раз, было принято решение дать старт ракете 30 декабря.
Ранее News.ru писал о том, что в США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи. Такой подход, по мнению журналистов National Interest, позволяет России существенно экономить деньги, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолёты.
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