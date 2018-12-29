Старт сверхтяжёлой американской ракеты снова перенесён

Сверхтяжёлая ракета Delta IV-Heavy, несущая американский разведывательный спутник, будет запущена не раньше 6 января 2019 года.

Ракета принадлежит компании United Launch Alliance (ULA) и выполняет миссию NROL-71.

«Запуск состоится с комплекса Space Launch Complex-6 на авиабазе Ванденберг в Калифорнии», — сообщила ULA в своём Twitter.

Запуск ракеты с 7 декабря переносился уже четыре раза. Причиной служат технические и погодные проблемы. При переносе в предыдущий раз, было принято решение дать старт ракете 30 декабря.

Ранее News.ru писал о том, что в США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи. Такой подход, по мнению журналистов National Interest, позволяет России существенно экономить деньги, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолёты.