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Астронавт показал, как снова учится ходить 

Рамблер 39 минут назад
Американский астронавт Дрю Фейстел показал, как он учится ходить. Дрю побывал на космической станции в 2018 году и провел там больше полугода. Находясь на МКС, члены космических экспедиций постоянно тренируются, однако в условиях невесомости мышцы атрофируются очень быстро. При возвращении на Землю людям приходится заново осваивать простые действия, в том числе тренироваться ходить. Фейстел отметил, что запись сделана 5 октября. В Сеть он выложил её после того, как с Международной космической станции 20 декабря возвратился очередной экипаж. Дрю выразил надежду, что только что прилетевшие космонавты чувствуют себя лучше, чем он в октябре.
Наука и техника , Видео , Общество
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