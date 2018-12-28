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Народ накормят искусственным мясом 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: ТАСС
Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.
Компания Aleph Farms неделю назад продемонстрировало мясо, выращенное отдельно от животного. Специалисты создали клетки, которые делятся в пробирке, имитируя мышечную, соединительную и жировую ткань говядины.
Ученым удалось заставить клетки разного вида взаимодействовать друг с другом и создавать целостную структуру. Исследователи отмечают, что на рынке уже можно найти производителей, занимающихся созданием "этичного", "чистого" мяса, однако реализуется она пока только в виде фарша и на натуральное похоже мало. Новая же разработка в точности повторяет части тела животного.
Специалисты Aleph Farms утверждают, что "чистые" стейки пока получаются очень тонкими и, к слову, дорогими. Небольшой кусочек будет стоить около 50 долларов. Однако эксперты обещают, что по ходу развития технологии цена будет значительно снижена. Также на уменьшение стоимости повлияет запуск продукта в массовое производство. По словам ученых, их разработка будет выпущена на рынок уже через три года.
Отмети, что о влиянии лабораторно выращенных блюд на организм человека пока не сообщается. Также неизвестно будет ли искусственно выращенный стейк таким же вкусным и питательным как настоящий. Об этом пишут "Новые известия".
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Наука и техника , Новые Известия
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