Народ накормят искусственным мясом

Израильские ученые вырастили стейк из искусственного мяса. Созданные в лабораторных условиях деликатесы уже через три года появятся на прилавках.

Компания Aleph Farms неделю назад продемонстрировало мясо, выращенное отдельно от животного. Специалисты создали клетки, которые делятся в пробирке, имитируя мышечную, соединительную и жировую ткань говядины.

Ученым удалось заставить клетки разного вида взаимодействовать друг с другом и создавать целостную структуру. Исследователи отмечают, что на рынке уже можно найти производителей, занимающихся созданием "этичного", "чистого" мяса, однако реализуется она пока только в виде фарша и на натуральное похоже мало. Новая же разработка в точности повторяет части тела животного.

Специалисты Aleph Farms утверждают, что "чистые" стейки пока получаются очень тонкими и, к слову, дорогими. Небольшой кусочек будет стоить около 50 долларов. Однако эксперты обещают, что по ходу развития технологии цена будет значительно снижена. Также на уменьшение стоимости повлияет запуск продукта в массовое производство. По словам ученых, их разработка будет выпущена на рынок уже через три года.